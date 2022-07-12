Более 80 домов останутся без света 13 июля в Томске

Свет отключат в 9 часов утра. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Томске в среду, 13 июля, обесточат более 80 домов на время проведения плановых ремонтов оборудования. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 10:00 свет отключат в домах:

пр-кт Мира 41/1;

ул. Кошурникова 1-5,1/2,2,5-а;

ул. Смирнова 44/1,44/3.

С 09:00 до 16:30 электроэнергии не будет по адресам:

Котовского ул 6;

Полины Осипенко ул 23 стр.1;

ул. Котовского 4-6;

ул. Нахимова 30;

ул. Осипенко Полины 23,23 стр.1.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет у жителей домов:

пер. Войкова 1а,16 и 16/2;

пер.Войкова 3;

ул. Войкова 16/2;

ул. Мельничная 2-б,11-15,15 ,19-21,уч.2;

Амурская ул 2-6,2а,2б,2в,3 стр.1,3-5,6а,9,11,15/2,17/1;

ул. Амурская 1-5,2-8,2-а,2-б,2-в,2-г,3 стр.1,6-а,9,11-15,17/1,17/2;

пер. Казанский 1-й 1-7,4-16,5-а,11-15;

пер. Казанский 2-й 2-8,3-13;

пер. Казанский 3-й 1,2-8,2-а,5-7,11-15;

пр-кт Комсомольский 14,15,42;

ул. Лебедева 34-а;

ул. Сибирская 46-52,46-а.

А с 09:30 до 12:00 обесточат дом по улице Алеутская, 4.