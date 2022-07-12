Более 80 домов останутся без света 13 июля в Томске

Свет отключат в 9 часов утра.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Томске в среду, 13 июля, обесточат более 80 домов на время проведения плановых ремонтов оборудования. Об этом сообщили «Горсети».
Так, с 09:00 до 10:00 свет отключат в домах:
пр-кт Мира 41/1;
ул. Кошурникова 1-5,1/2,2,5-а;
ул. Смирнова 44/1,44/3.
С 09:00 до 16:30 электроэнергии не будет по адресам:
Котовского ул 6;
Полины Осипенко ул 23 стр.1;
ул. Котовского 4-6;
ул. Нахимова 30;
ул. Осипенко Полины 23,23 стр.1.
С 09:00 до 17:00 электричества не будет у жителей домов:
пер. Войкова 1а,16 и 16/2;
пер.Войкова 3;
ул. Войкова 16/2;
ул. Мельничная 2-б,11-15,15 ,19-21,уч.2;
Амурская ул 2-6,2а,2б,2в,3 стр.1,3-5,6а,9,11,15/2,17/1;
ул. Амурская 1-5,2-8,2-а,2-б,2-в,2-г,3 стр.1,6-а,9,11-15,17/1,17/2;
пер. Казанский 1-й 1-7,4-16,5-а,11-15;
пер. Казанский 2-й 2-8,3-13;
пер. Казанский 3-й 1,2-8,2-а,5-7,11-15;
пр-кт Комсомольский 14,15,42;
ул. Лебедева 34-а;
ул. Сибирская 46-52,46-а.
А с 09:30 до 12:00 обесточат дом по улице Алеутская, 4.