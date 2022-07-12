Генри, Каталея и Сократ родились в Томске в 2022 году

С января по июнь 2022 года в регионе было оформлено 4 424 акта о рождении. Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала 2022 года в Томской области на свет появились более 4000 младенцев, из них почти 2000 стали первенцами в семьях, сообщает администрация Томской области.

С января по июнь 2022 года в регионе было оформлено 4 424 акта о рождении, среди новорожденных 2 249 мальчиков и 2 153 девочки. В том числе в Томской области родились 56 пар двойняшек и одна тройня.

Первенцами для своих родителей стали 1 704 малышей, 1 494 — стали вторыми в семьях, 775 — третьими, 260 — четвертыми, 94 — пятыми, 37—шестыми, 11 — седьмыми и 4 — восьмыми детьми.

В двух томских семьях на свет появились девятый и одиннадцатый ребенок, а в двух семьях из Молчановского района — 10-й и 12-й ребенок.

Самым популярными в этом году стали такие имена, как Артем и София/Софья. Также часто родители давали своим детям имена Ева, Алиса, Варвара, Анна. Мальчиков часто называли Михаил, Александр, Роман, Тимофей.

В число редких имен среди мальчиков попали Аристарх, Жора, Генри, Еремей, Муслим, Радосвет, Радомир, Сократ, Спартак.

Среди редких девчачьих имен зафиксировали Алексию, Глафиру, Каталею, Лукерью, Магдалину, Мишель, Паулину, Розалию и Руфину.