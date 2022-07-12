Томича обвиняют в пропаганде терроризма через интернет Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, согласно которому 38-летнего томича обвиняют в пропаганде терроризма через интернет, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина публично призывал к осуществлению террористической деятельности, оправдывал терроризм на созданной и администрируемой им странице в соцсети. Томичу грозит до 7 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.