Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе на улице Смирнова в Томске. Фото: УМВД России по Томской области.

В Томске 12 июля в 11:20 иномарка сбила пешехода на улице Смирнова в Томске, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что автомобилем MazdaDemio управляла 45-летняя женщина-водитель, которая сбила 57-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

После аварии пешехода доставили в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.

Очевидцев просят обратиться в Госавтоинспекцию по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-693.