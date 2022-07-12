В Томской области цены на мужские стрижки стали самыми высокими в Сибири

Самая дорогая мужская стрижка в Сибири в Томской области - 510 рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сибири средняя стоимость мужской стрижки составляет 451,1 рубля, что на 6% больше, чем в начале года. Больше всего за стрижку придется заплатить жителям Томской области - 510 рублей, следует из результатов исследования «ФедералПресс».

Стоимость женской стрижки в Сибири в среднем составляет 560 рублей, а это на 4,6% дороже, чем в начале 2022 года. В среднем по России стоимость женской стрижки держится на уровне 665,4 рубля.

Дороже всего стрижка обходится представительницам прекрасного пола из Новосибирской области - 593 рубля (+8,9% за год) и Алтайского края - 592 рубля (+12,8% за год). На третьем месте расположилась Томская область, здесь женщины в среднем за стрижку отдают 591 рубль (+6,9%). Не изменилась за год стоимость женской стрижки в Горном Алтае - 417 рублей.

Средняя стоимость мужской стрижки в Сибири составляет 451,1 рубля (+6% начала года и на 11% больше, чем год назад). По России в среднем стрижка стоит 502 рубля.

Самая дорогая мужская стрижка в Сибири в Томской области - 510 рублей, что составляет +18,6% с начала года. В Иркутской области средняя стоимость стрижки представителей сильного пола составляет 465 рублей (+8%).

Дешевле всего стригут мужчин в Кузбассе - 417 рублей, Хакасии - 375 рублей и в Республике Тыва - 340 рублей.