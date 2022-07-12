Жители томского поселка сами отремонтировали дорогу после многолетних обещаний властей

Томичи из Аникино несколько лет ездили по разбитой дороге и в итоге сами сделали ремонт. Фото: ОНФ.

Жители поселка Аникино в Томске несколько лет ждали, пока им отремонтируют дорогу, в итоге скинулись деньгами, починили сами и получили ответ от городской администрации, что при наличии финансирования дорогу отремонтируют.

Томичи недоумевают, почему им приходит такой ответ, так как он появился уже после того, как ремонт дороги был завершен.

Томичи из Аникино несколько лет ездили по разбитой дороге и в итоге сами сделали ремонт. Фото: ОНФ.

Как рассказал «КП-Томск» житель поселка Аникино Александр, проблемы с дорогой начались около 8 лет назад, когда там тянули газопровод. Работы сделали, благоустройство не восстановили, засыпали дорогу грунтом и на этом все закончилось.

По словам Александра, все эти годы томичи неоднократно обращались в различные инстанции, пытались решить проблему, получали отписки, а дорога становилась все хуже. Томичи не выдержали и самостоятельно решили проблему - около 20 человек скинулись деньгами, закупили асфальт, наняли технику и в начале июля сделали ремонт.

Томичи из Аникино несколько лет ездили по разбитой дороге и в итоге сами сделали ремонт. Фото: ОНФ.

Как отметили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, общественники также подключались к проблеме и направляли запросы в различные инстанции, но получали только обещания. В начале 2022 года общественники снова отправила запрос, на что получили ответ, что информация «принята к сведению и будет учитываться в плановом периоде 2022-2023 годов, но работы будут выполнены при условии достаточного бюджетного финансирования».

Скриншот со страницы https://vk.com/mazur_70.

Редакция «КП-Томск» направила запрос по данной ситуации в городскую администрацию.