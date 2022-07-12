Томичку будут судить за ложный донос на своего экс-возлюбленного

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 23-летняя девушка обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления в отношении бывшего сожителя. Томичка обвинила его в краже более 42 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в мае 2022 года обвиняемая, испытывая чувство личной неприязни к бывшему сожителю, решила необоснованно привлечь его к уголовной ответственности.

Девушка обратилась в полицию, где заявила, что молодой человек украл с ее карты более 42 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские раскрыли обман, после чего девушка созналась в содеянном.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд.

Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП с детьми из Томска в Крыму, уснул за рулем.