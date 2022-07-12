Водителя Toyota Avensis осудили на 2 года за сбитую насмерть беременную томичку

Прокурор убедил судебную коллегию Томского областного суда в законности и справедливости приговора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске суд признал виновным 29-летнего местного жителя в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, и приговорил его к двум годам колонии. Однако мужчина с таким решением не согласился и подал апелляцию, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в сентябре 2021 года мужчина, управляя автомобилем Toyota Avensis, ехал по трассе Новомихайловка-Итатка и решил обогнать попутный автомобиль. Однако в безопасности маневра он не убедился и врезался во встречный автомобиль.

В результате ДТП погибла беременная пассажирка встречного автомобиля.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и запретил на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мужчина с таким решением суда не согласился и подал апелляцию.

Однако прокурор убедил судебную коллегию Томского областного суда в законности и справедливости приговора.

Апелляционная жалоба отклонена, приговор вступил в законную силу.