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Общество12 июля 2022 6:02

Водителя Toyota Avensis осудили на 2 года за сбитую насмерть беременную томичку

Мужчина с таким решением суда не согласился и подал апелляцию
Елена Балуева
Прокурор убедил судебную коллегию Томского областного суда в законности и справедливости приговора.

Прокурор убедил судебную коллегию Томского областного суда в законности и справедливости приговора.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске суд признал виновным 29-летнего местного жителя в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, и приговорил его к двум годам колонии. Однако мужчина с таким решением не согласился и подал апелляцию, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в сентябре 2021 года мужчина, управляя автомобилем Toyota Avensis, ехал по трассе Новомихайловка-Итатка и решил обогнать попутный автомобиль. Однако в безопасности маневра он не убедился и врезался во встречный автомобиль.

В результате ДТП погибла беременная пассажирка встречного автомобиля.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и запретил на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мужчина с таким решением суда не согласился и подал апелляцию.

Однако прокурор убедил судебную коллегию Томского областного суда в законности и справедливости приговора.

Апелляционная жалоба отклонена, приговор вступил в законную силу.