Лесные пожары площадью 16,8 га действуют на территории Томской области

На данный момент в регионе действуют 3 лесных пожара в Верхнекетском и Парабельском лесничествах. Фото: Ксения Высотина

За прошедшие сутки в Томской области удалось ликвидировать два лесных пожара в Верхнекетском лесничестве. На данный момент в регионе действуют три пожара на площади 16,84 га, сообщили в телеграм-канале департамента лесного хозяйства Томской области.

В Томской области за минувшие сутки 23 сотрудника авиапожарной службы ликвидировали два лесных пожара в Верхнекетском лесничестве площадью 35,2 га.

На данный момент в регионе действуют 3 лесных пожара в Верхнекетском и Парабельском лесничествах на площади 16,84 га, 1 из которых находится в стадии локализации.

Всего в 2022 году в Томской области были ликвидированы 216 лесных пожаров общей площадью 13 063,09 га.

В случае обнаружения пожаров томичей просят звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.