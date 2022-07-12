Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП с детьми из Томска в Крыму, уснул за рулем

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

Водитель микроавтобуса, который 11 июля слетел с трассы в Крыму, по предварительной информации, уснул за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, автобус с детьми из Томской области слетел с трассы и перевернулся в Крыму 11 июля в 13:40. В микроавтобусе находилась семья, которая ехала в Крым из Томска. Дети находились в креслах и удерживающих устройствах.

По данным на 11 июля, состояние двух детей 12 и 14 лет оценивалось как средней степени тяжести, состояние остальных медики оценили как легкой степени тяжести. Госпитализированы для лечения и наблюдения четверо детей.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем, сообщает агентство.