В Томске на улице Елизаровых прорвало трубу

Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 12 июля, на улице Елизаровых, 51 из-за прорыва трубы пострадал автомобиль. В результате прорыва трубы насыпь взлетела в воздух и присыпало гравием машину.

Как сообщили очевидцы журналисту "КП-Томск", гравий взлетел в воздух, посыпался на автомобиль, а также в окна первого этажа, между 51 и 53 домами начала разливаться горячая вода.

Следы взрыва на окне первого этажа. Фото: Ксения Высотина

Жительница 51 дома рассказала корреспонденту, что к подобным ситуациям они уже привыкли. Точно такой же прорыв трубы был и год назад.

"Это стабильно уже происходит, в прошлом году бомбануло между 49 и 51 домом. Тогда пострадали несколько автомобилей и окна первого этажа", - рассказала Татьяна.

Женщина также добавила, что в ее квартире до сих пор не появилась горячая вода, хотя коммунальные службы обещали вернуть ресурс еще на выходных.

В "ТомскРТС" журналисту пояснили, что во время проведения гидравлических испытаний на тепловой сети в районе дома по адресу Елизаровых, 51 выявлено повреждение, через которое произошел выход воды на поверхность, в результате чего водой и фрагментами земли был обрызган стоявший рядом автомобиль.

Автомобиль, на который попал гравий. Фото: "Регион-70"

"Вода при гидравлических испытаниях применяется пониженной температуры и не представляет опасности для окружающих. Утечка уже локализована, участок отключен", - рассказала представительница компании.

В "ТомскРТС" отметили, что выявленный дефект в ближайшее время будет устранен. А также добавили, что горячая вода вернется к жильцам дома в конце недели.

Напомним, что ранее сообщалось, что раскопка на данном адресе была выполнена 6 июля для устранения дефекта, выявленного в ходе проведения плановых гидравлических испытаний на тепломагистрали № 4.