40-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с HondaCivic в Томске

В результате столкновения 40-летний мотоциклист с травмами был доставлен в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Накануне вечером на Большой Подгорной в Томске легковушка столкнулась с мотоциклом. 40-летний мотоциклист был доставлен в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

ДТП произошло 11 июля около 17:00 на улице Большой Подгорной, 227. По предварительной информации, 38-летняя женщина, управляя автомобилем HondaCivic, при выезде со второстепенной дороги не пропустила мотоцикл Yamaha FZX.

В результате столкновения 40-летний мотоциклист с травмами был доставлен в больницу.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинеты102, 103, телефон 8 (3822) 794-693.