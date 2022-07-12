Полицейские задержали подозреваемого в разбое 18-летнего томича

В Томске полиция задержала местного 18-летнего жителя, который подозревается в разбое. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция задержала местного 18-летнего жителя, который подозревается в разбое. Молодой человек уже был неоднократно судим, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В полицию Октябрьского района г. Томска поступило сообщение от жителей областного центра о том, что в доме на переулке Баумана неизвестный разбивает окно. Прибывшие в квартиру полицейские патрульно-постовой службы задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 18-летнего томича", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что подозреваемый взяв с собой пневматический пистолет, подошел к дому на переулке Баумана, разбил окно, проник внутрь квартиры, где в тот момент находился 48-летний потерпевший. Угрожая пистолетом, фигурант потребовал от мужчины составить договор дарения на его автомобиль, стоимостью более 400 тысяч рублей, и отдать все документы. Потерпевший, испугавшись злоумышленника собирался выполнить его требование, но увидев прибывших сотрудников полиции, рассказал им о случившемся.

Возбуждено уголовное дело.