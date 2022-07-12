Ремонт 2 улиц из 13 в Томске идет с опережением графика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске продолжается ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», подрядчик выполнил работы на 70 %, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что дорожники за прошедшие дни заасфальтировали 4600 кв. м ул. Сибирской, 10625 кв. м на ул. Басандайской. Также за прошедшие три дня рабочие уложили более 1500 кв. м. тротуарной плитки на ул. Баумана, Бирюкова, Гагарина, Карла Маркса и Мечникова.

Что касается улицы Басандайской и участка ул. Ивановского от ул. Высоцкого до ул. Иркутский тракт, то здесь работы идут с опережением графика.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Томске в 2022 году отремонтируют 13 участков дорог первой и второй категории, на общую сумму 600 млн руб.