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Общество12 июля 2022 2:49

Томская полиция напомнила горожанам о наказаниях за появление в городе в нетрезвом виде

Помимо штрафа, можно на 15 суток оказаться под арестом
Екатерина Горникова
Томская полиция напомнила горожанам о наказаниях за появление в городе в нетрезвом виде.

Томская полиция напомнила горожанам о наказаниях за появление в городе в нетрезвом виде.

Фото: Ксения Высотина

Полиция напоминает жителям Томской области, что распитие алкоголя в общественных местах влечет штраф от 500 до 1000 рублей. Аналогичные меры грозят и за появление в этих же местах в нетрезвом виде, также за это предусмотрен и административный арест до 15 суток, сообщает пресс-служба ведомства.

Такая же сумма штрафа и арест до 15 суток предусмотрены за нарушение общественного порядка, нецензурную брань в общественных местах, приставание к другим людям и повреждение или уничтожение чужих вещей.