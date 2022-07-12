Томская полиция напомнила горожанам о наказаниях за появление в городе в нетрезвом виде. Фото: Ксения Высотина

Полиция напоминает жителям Томской области, что распитие алкоголя в общественных местах влечет штраф от 500 до 1000 рублей. Аналогичные меры грозят и за появление в этих же местах в нетрезвом виде, также за это предусмотрен и административный арест до 15 суток, сообщает пресс-служба ведомства.

Такая же сумма штрафа и арест до 15 суток предусмотрены за нарушение общественного порядка, нецензурную брань в общественных местах, приставание к другим людям и повреждение или уничтожение чужих вещей.