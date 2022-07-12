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Происшествия12 июля 2022 2:37

Пожарные спасли двух человек из горящего дома на улице Карташова в Томске

Загорелся холодильник на 3 этаже 5-этажного кирпичного жилого дома
Екатерина Горникова
Пожарные спасли двух человек из горящего дома на улице Карташова в Томске.

Пожарные спасли двух человек из горящего дома на улице Карташова в Томске.

Фото: Ксения Высотина

В Томске на улице Карташова, 37 11 июля загорелся 5-этажный кирпичный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в региональное МЧС в 15:48, сообщает пресс-служба ведомства.

На момент прибытия первого подразделения пожарные увидели, что с балкона третьего этажа здания идет дым. Пожарные спасли 2 человека, в том числе 1 ребенка. В результате в кухне частично обгорела холодильная камера, вещи, закоптились стены. Общая площадь пожара составила 2 кв. м.

Возгорание было ликвидировано в 16:11, в тушении принимали участие 3 единицы техники и 8 человек. Причина пожара устанавливается.