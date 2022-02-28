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Общество28 февраля 2022 7:39

Жителя Томской области задержали с двумя мешками марихуаны

В ходе обысков по месту жительства мужчины было изъято еще более 200 грамм наркотиков
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В деревне Вавиловка Томской области полиция установила подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. У мужчины было обнаружено более килограмма марихуаны, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Вечером сотрудники полиции заметили мужчину, который стоял на обочине дороги на улице Центральной в деревне Вавиловка. Во время проверки документов полицейские заметили рядом с мужчиной два мешка со специфическим запахом конопли. После этого прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла два мешка, внутри которых было более 1 кг марихуаны.

В ходе обысков по месту жительства мужчины было изъято еще более 200 грамм наркотиков.

По предварительной информации, ранее судимый 41-летний житель села Бакчар вечером для личного употребления собрал в два мешка марихуану, после чего был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.