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Общество26 февраля 2022 5:23

Из Томской области в Казахстан экспортировали 60 тысяч тюльпанов к 8 марта

В образцах цветов вредных организмов не найдено
Ксения Высотина
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ООО «Флора» в Казахстан было экспортировано 60 тысяч тюльпанов в преддверии Международного женского дня 8 марта.

ООО «Флора» в Казахстан было экспортировано 60 тысяч тюльпанов в преддверии Международного женского дня 8 марта.

Фото: Архив "КП"

Из Томской области в Казахстан было экспортировано 60 тысяч тюльпанов. В пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора рассказали, что в образцах цветов вредных организмов не найдено.

«В Казахстан было экспортировано 60 тысяч тюльпанов в преддверии Международного женского дня 8 марта», - говорится в сообщении.

Добавляется, что Россельхознадзор выдал документ в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.