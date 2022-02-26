Из Томской области в Казахстан экспортировали 60 тысяч тюльпанов к 8 марта

ООО «Флора» в Казахстан было экспортировано 60 тысяч тюльпанов в преддверии Международного женского дня 8 марта. Фото: Архив "КП"

Из Томской области в Казахстан было экспортировано 60 тысяч тюльпанов. В пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора рассказали, что в образцах цветов вредных организмов не найдено.

«В Казахстан было экспортировано 60 тысяч тюльпанов в преддверии Международного женского дня 8 марта», - говорится в сообщении.

Добавляется, что Россельхознадзор выдал документ в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.