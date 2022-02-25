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Общество25 февраля 2022 7:58

Обвиняемый в поджоге томской «Ленты» на Елизаровых находится в психбольнице

Он переведен в стационар Томской клинической психбольницы до 21 марта
Источник:kp.ru
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Пожар в гипермаркете произошел 21 декабря.

Пожар в гипермаркете произошел 21 декабря.

Фото: Ксения Высотина

Александра Шнайдера, который обвиняется в поджоге «Ленты» на улице Елизаровых в Томске перевели в Томскую клиническую психиатрическую больницу.

Напомним, в Томске 21 декабря произошел пожар в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых, 13. Из магазина вывели более 200 человек, пострадавших нет. Площадь пожара составила 3 500 кв. метров, открытый огонь тушили более 22 часов. Причиной пожара стал поджог, подозреваемый был задержан. Он полностью признал свою вину и был взят под стражу.

По информации пресс-службы Кировского районного суда, обвиняемый в поджоге томской «Ленты» по ходатайству следствия до 21 марта переведен в стационар Томской клинической психбольницы, сообщает vtomske.ru.

Ранее «КП-Томск» сообщала, что компания намерена восстановить сгоревшую «Ленту» на Елизаровых в Томске, однако точных сроков пока нет.