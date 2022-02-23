В Томске врачи-онкологи начали применять редкую методику восстановления молочных желез

На фото: врач онколог-хирург Екатерина Михайловна Парфирьева, врач-пластический хирург Илья Борисович Казанцев. "Область здоровья".

В Томске к врачам-онкологам обратилась пациентка с диагнозом рак молочной железы. Позже специалисты начали применять редкую методику восстановления молочных желез, сообщает telegram-канал облздрава.

"Во время проведения операции врачами было принято решение об одномоментой реконструкции по новой для диспансера методике – за счет собственного биологического материла пациентки вместо установки импланта", - говорится сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что подобная операция длилась 2, 5 часа. Состояние первой пациентки стабильное, она находится на восстановлении в условиях стационара.

Как прокомментировал пластический хирург томского онкодиспансера Илья Казанцев, во время операции, был выполнен забор материала из области живота пациентки и после специальной фильтрации воссоздали объём молочной железы.

Также он отметил, что эта инновационная технология позволяет сразу обеспечить косметический эффект, а также избежать многих послеоперационных осложнений, как при одномоментной установке импланта.