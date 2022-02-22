В Томске мальчик получит моральную компенсацию в 550 тысяч рублей за травму на спортивной площадке

Старший помощник прокурора настаивала на наличии вины учреждения, не обеспечившего безопасную эксплуатацию оборудования на принадлежащей ему спортивной площадке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске несовершеннолетний мальчик получит моральную компенсацию в 550 тысяч рублей за травму на спортивной площадке. Он находился на территории спортивного комплекса совместно с родителями и братом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Ленинского района г. Томска на основании размещенных в средствах массовой информации сведений провела проверку по факту получения несовершеннолетним вреда здоровью в связи с падением на него штанги на спортивной площадке", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что еще в 2021 году, подойдя к одному из спортивных снарядов – штанге, мальчик взялся за нее руками. В этот момент штанга упала на ребенка, ударив его в область живота. После происшествия несовершеннолетний доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь и зафиксировано причинение тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что прокуратура направила в суд заявление. Также старший помощник прокурора настаивала на наличии вины учреждения, не обеспечившего безопасную эксплуатацию оборудования на принадлежащей ему спортивной площадке.

По итогу, решение суда стало в пользу несовершеннолетнего, ему назначена моральная компенсация в 550 тысяч рублей.