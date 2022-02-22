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Общество22 февраля 2022 9:50

В Томске мальчик получит моральную компенсацию в 550 тысяч рублей за травму на спортивной площадке

Мальчик находился на территории спортивного комплекса совместно с родителями и братом
Ксения Высотина
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Старший помощник прокурора настаивала на наличии вины учреждения, не обеспечившего безопасную эксплуатацию оборудования на принадлежащей ему спортивной площадке.

Старший помощник прокурора настаивала на наличии вины учреждения, не обеспечившего безопасную эксплуатацию оборудования на принадлежащей ему спортивной площадке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске несовершеннолетний мальчик получит моральную компенсацию в 550 тысяч рублей за травму на спортивной площадке. Он находился на территории спортивного комплекса совместно с родителями и братом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Ленинского района г. Томска на основании размещенных в средствах массовой информации сведений провела проверку по факту получения несовершеннолетним вреда здоровью в связи с падением на него штанги на спортивной площадке", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что еще в 2021 году, подойдя к одному из спортивных снарядов – штанге, мальчик взялся за нее руками. В этот момент штанга упала на ребенка, ударив его в область живота. После происшествия несовершеннолетний доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь и зафиксировано причинение тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что прокуратура направила в суд заявление. Также старший помощник прокурора настаивала на наличии вины учреждения, не обеспечившего безопасную эксплуатацию оборудования на принадлежащей ему спортивной площадке.

По итогу, решение суда стало в пользу несовершеннолетнего, ему назначена моральная компенсация в 550 тысяч рублей.