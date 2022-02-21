Сибирская льготная ипотека затронет Томскую область

Программа льготной ипотеки должна привлечь в СФО молодых специалистов и научных работников Фото: "КП" Архив

Льготную ипотеку хотят запустить в Сибирском федеральном округе для работников из других регионов. Разработать программу поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.Программа будет финансироваться из федерального бюджета, пишут «Известия».

Предполагается, что программа реализует экономический потенциал регионов и повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири. При этом условия программы хотят сделать такими, чтобы они исключали конкуренцию за трудовые ресурсы с ДФО.

Помимо Томской области программа будет действовать на территории республик Алтай, Тува, Хакасия, в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, и Омской областях.