Дочь погибшего охотника в Томской области получит компенсацию 700 тысяч рублей

В 2020 году в лесном массиве в 15 км от автодороги в п. Белый Яр мужчина, думая, что стреляет в лося, выстрелил в своего товарища, который позже скончался. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области дочь погибшего охотника получит компенсацию морального вреда 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"По итогам судебного разбирательства Верхнекетский районный суд Томской области взыскал с ответчика в пользу его несовершеннолетней дочери компенсацию морального вреда в сумме 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что еще в 2020 году в лесном массиве в 15 км от автодороги в п. Белый Яр мужчина, думая, что стреляет в лося, выстрелил в своего товарища, который позже скончался.

В правоохранительных органах уточнили, что по итогам судебного разбирательства суд взыскал со стрелявшего в пользу его несовершеннолетней дочери компенсацию морального вреда в сумме 700 тысяч рублей.