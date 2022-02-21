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Происшествия21 февраля 2022 4:01

44-летнюю женщину госпитализировали после падения в автобусе в Томске

Женщина упала в салоне маршрутного автобуса
Источник:kp.ru
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В результате падения 44-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу.

В результате падения 44-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В воскресенье, 20 февраля, в Томске 44-летняя женщина упала в салоне маршрутного автобуса. С травмами она была доставлена в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 20 февраля в 22:00 на улице Пушкина в Томске 45-летний водителя за рулем ПАЗ при повороте налево допустил падение пассажира.

В результате падения 44-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу.

Очевидцев данного происшествия просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабины № 102, 103, телефон: 8 (3822) 794-693.