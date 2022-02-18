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Происшествия18 февраля 2022 4:06

Житель Томска украл более 100 тысяч рублей из сейфа пилорамы

Подозреваемый частично возместил ущерб потерпевшему
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Томской области в полицию обратился местный житель, который сообщил о краже денег из сейфа пилорамы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Полицейские оперативно установили подозреваемого в краже, им оказался ранее судимый 36-летний житель Томска.

По предварительной информации, томич, который раньше работал на одной из пилорам по улице Ленинской в селе Первомайское, днем вытащил деревянную раму и пробрался внутрь помещения пилорамы. Затем он взял топор, который находился внутри помещения, и им вскрыл замок сейфа, после чего похитил оттуда более 100 тысяч рублей. После этого он ушел и потратил часть денег на личные нужды.

Подозреваемый частично возместил ущерб потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело статье «Кража», мужчина взят под стражу.