Житель Томска украл более 100 тысяч рублей из сейфа пилорамы

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Томской области в полицию обратился местный житель, который сообщил о краже денег из сейфа пилорамы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Полицейские оперативно установили подозреваемого в краже, им оказался ранее судимый 36-летний житель Томска.

По предварительной информации, томич, который раньше работал на одной из пилорам по улице Ленинской в селе Первомайское, днем вытащил деревянную раму и пробрался внутрь помещения пилорамы. Затем он взял топор, который находился внутри помещения, и им вскрыл замок сейфа, после чего похитил оттуда более 100 тысяч рублей. После этого он ушел и потратил часть денег на личные нужды.

Подозреваемый частично возместил ущерб потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело статье «Кража», мужчина взят под стражу.