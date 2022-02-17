В Томской области суд закрыл восемь сайтов по продаже поддельных медсправок

Суд удовлетворил иск прокуратуры и закрыл сайты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кожевниковском районе Томской области суд закрыл доступ к восьми сайтам в интернете, на которых продавались медицинские справки для трудоустройства, а также подтверждения нетрудоспособности. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура обнаружила в интернете восемь сайтов, на которых томичам предлагалось купить поддельные справки для трудоустройства, а также подтверждения нетрудоспособности.

По закону подделка официальных документов, а также их покупка, продажа и использование являются преступлениями. Распространение подобной информации запрещено и наказуемо в уголовном либо административном порядке.

Прокуратура направила в суд иск о запрете работы сайтов, суд удовлетворил иск и закрыл сайты.