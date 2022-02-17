Томича посадят на 5 лет в тюрьму за то, что он жесткого избил своего знакомого

В квартире между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес хозяину квартиры удар ногой в живот, чем причинил последнему телесное повреждение в виде разрыва селезенки, повлекшее ее удаление, что относится к тяжкому вреду здоровья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местного 36-летнего жителя осудят на 5 лет за то, что он жесткого избил своего знакомого. У пострадавшего произошел разрыв селезенки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Приговором Советского районного суда г.Томска 36-летний томич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, как обвиняемый в одном из дворов Томска познакомился с двумя мужчинами. После выпитого алкоголя во дворе того же дома, мужчина направился в гости к своему новому знакомому. В квартире между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес хозяину квартиры удар ногой в живот, чем причинил последнему телесное повреждение в виде разрыва селезенки, повлекшее ее удаление, что относится к тяжкому вреду здоровья.

Суд одобрил наказание от прокурора в виде лишения свободы сроком на 5 лет.