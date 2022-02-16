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Спорт16 февраля 2022 11:04

Уроженка томского села биатлонистка Светлана Миронова взяла серебро на Олимпиаде в Пекине

В среду, 16 февраля, в биатлонной эстафете российская женская сборная завоевала серебро
Источник:kp.ru
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Сборная России финишировала второй.

Сборная России финишировала второй.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уроженка села Моряковский Затон под Томском биатлонистка Светлана Миронова взяла серебро в составе женской эстафетной команды на Олимпиаде в Пекине. Миронова представляет Свердловскую область, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В среду, 16 февраля, в биатлонной эстафете российская женская сборная завоевала серебро. Светлана Миронова принимала участие в третьем этапе эстафеты. Сборная России финишировала второй, первыми стали спортсменки из Швеции, третьи – биатлонистки из Германии.

Светлана Миронова родилась в томском селе Моряковский Затон 22 февраля 1994 года. С 7 посещала в лыжную секцию у тренера Николая Лосева, а спустя время начинала заниматься биатлоном. В 6 классе Миронова стала дважды чемпионкой Томской области по лыжным гонкам, в 17 лет - кандидатом в мастера спорта по лыжам и по биатлону. В 2011 году томичка переехала в Екатеринбург.