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Общество16 февраля 2022 7:49

С апреля по октябрь томичи смогут летать в Турцию прямыми рейсами

Рейсы будет выполнять авиакомпания "Азур Эйр"
Источник:kp.ru
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В пути томичам предстоит провести 6 часов и 40 минут.

В пути томичам предстоит провести 6 часов и 40 минут.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 28 апреля по 26 октября томичи смогут прямым рейсом улететь в Анталью. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Азур Эйр", по данным сайта томского аэропорта.

В обновленном расписании на сайте аэропорта Томска появилось новое направление. С 28 апреля по 26 октября авиакомпания "Азур Эйр" будет выполнять рейсы в турецкую Анталью по средам и воскресеньям на самолетах Boeing 757.

В пути томичам предстоит провести 6 часов и 40 минут. Стоимость билета с учетом багажа начинается от 21 000 рублей.