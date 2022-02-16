С апреля по октябрь томичи смогут летать в Турцию прямыми рейсами

В пути томичам предстоит провести 6 часов и 40 минут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 28 апреля по 26 октября томичи смогут прямым рейсом улететь в Анталью. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Азур Эйр", по данным сайта томского аэропорта.

В обновленном расписании на сайте аэропорта Томска появилось новое направление. С 28 апреля по 26 октября авиакомпания "Азур Эйр" будет выполнять рейсы в турецкую Анталью по средам и воскресеньям на самолетах Boeing 757.

В пути томичам предстоит провести 6 часов и 40 минут. Стоимость билета с учетом багажа начинается от 21 000 рублей.