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Здоровье16 февраля 2022 3:08

В Томской области новорожденные дети стали чаще болеть COVID-19

Процент общего числа заболевших детей приближается к 15 %, раньше было 6 %
Ксения Высотина
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На данный момент детские поликлиники перегружены, как и все первичное звено системы здравоохранения.

На данный момент детские поликлиники перегружены, как и все первичное звено системы здравоохранения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области коронавирусной инфекцией стали часто болеть новорожденные дети. Процент общего числа заболевших детей приближается к 15 %, раньше было 6 %, сообщил замглавврача детской больницы № 1 Андрей Солнышко.

-Увеличилась частота тяжелых проявлений коронавируса у детей, ускоряется развитие тяжелого состояния ребятишек. Также мы сейчас отмечаем большую встречаемость ковида у новорожденных, - рассказал замглавврача.

Он также добавил, что на данный момент детские поликлиники перегружены, как и все первичное звено системы здравоохранения.

Напомним, что на вчерашний день в регионе выявлено менее 900 заболевших COVID-19.