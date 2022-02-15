Директором Северского музыкального театра назначена Елена Бурова

Раньше она занимала должность замдиректора по развитию в томском ТЮЗе. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Северске директором музыкального театра назначена Елена Бурова, ранее занимавшая должность замдиректора по развитию в Томском ТЮЗе. Об этом сообщается на сайте Северского музыкального театра.

Спустя десять лет, 8 февраля, пост директора театра покинула Светлана Бунакова. Сотрудники музыкального театра выразили благодарность Светлане Евгеньевне за десять лет плодотворной работы, насыщенную театральную жизнь и все награды на фестивалях и конкурсах и многое другое.