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Общество15 февраля 2022 9:04

Директором Северского музыкального театра назначена Елена Бурова

Спустя десять лет, 8 февраля, пост директора театра покинула Светлана Бунакова
Источник:kp.ru
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Раньше она занимала должность замдиректора по развитию в томском ТЮЗе.

Раньше она занимала должность замдиректора по развитию в томском ТЮЗе.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Северске директором музыкального театра назначена Елена Бурова, ранее занимавшая должность замдиректора по развитию в Томском ТЮЗе. Об этом сообщается на сайте Северского музыкального театра.

Спустя десять лет, 8 февраля, пост директора театра покинула Светлана Бунакова. Сотрудники музыкального театра выразили благодарность Светлане Евгеньевне за десять лет плодотворной работы, насыщенную театральную жизнь и все награды на фестивалях и конкурсах и многое другое.