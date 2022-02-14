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Общество14 февраля 2022 13:53

Дома на пяти томских улицах останутся без света 15 февраля

В отдельных домах света не будет до десяти часов
Источник:kp.ru
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Во время отключений будут проводиться плановые ремонты оборудования.

Во время отключений будут проводиться плановые ремонты оборудования.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 15 февраля, на время проведения плановых ремонтов оборудования в Томске обесточат дома на пяти улицах. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 06:00 до 16:00 свет отключат в домах:

пр-кт Фрунзе 111-а,115/3,117,117/2,117/3,117/5,117/8;

ул. Шевченко 44,44/37.

С 09:00 до 10:00 электричества не будет по адресам:

Богашевский тракт;

ул. 19-ой Гвардейской Дивизии 7-9,11/1;

ул. Красноармейская 141-143,143-а,149 стр.1,149-151,151/1.