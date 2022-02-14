Дома на пяти томских улицах останутся без света 15 февраля

Во время отключений будут проводиться плановые ремонты оборудования.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Во вторник, 15 февраля, на время проведения плановых ремонтов оборудования в Томске обесточат дома на пяти улицах. Об этом сообщили «Горсети».
Так, с 06:00 до 16:00 свет отключат в домах:
пр-кт Фрунзе 111-а,115/3,117,117/2,117/3,117/5,117/8;
ул. Шевченко 44,44/37.
С 09:00 до 10:00 электричества не будет по адресам:
Богашевский тракт;
ул. 19-ой Гвардейской Дивизии 7-9,11/1;
ул. Красноармейская 141-143,143-а,149 стр.1,149-151,151/1.