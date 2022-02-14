Более 100 дольщиков трех томских долгостроев получили 286,4 млн рублей

Более чем 100 томичей получат около 330 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дольщикам трех долгостроев по улицам Кошурникова, 1 а и Ачинской, 18а в Томске, а также по переулку Школьному, 2 в Стрежевом выплатили 286,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В конце 2021 года наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков решил судьбу долгостроев. Более чем 100 томичей получат около 330 млн рублей.

12 января уже начался прием документов на выплату, за это время представитель уполномоченного банка ДОМ.РФ уже принял 119 собственников, 112 из которых в сумме получили 286,4 млн рублей.