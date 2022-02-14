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Общество14 февраля 2022 11:19

В Томске суд закрыл 10 сайтов по продаже поддельных дипломов о высшем образовании

Кожевниковский районный суд удовлетворил иск и закрыл сайты
Источник:kp.ru
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Прокуратура обнаружила в интернете 10 сайтов, на которых томичам предлагалось купить дипломы о высшем образовании.

Прокуратура обнаружила в интернете 10 сайтов, на которых томичам предлагалось купить дипломы о высшем образовании.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области суд закрыл доступ к десяти сайтам в интернете, на которых продавали поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Прокуратура обнаружила в интернете 10 сайтов, на которых томичам предлагалось купить дипломы о высшем образовании без фактического прохождения учебы.

По закону подделка официальных документов, а также их покупка, продажа и использование являются преступлениями. Распространение подобной информации запрещено и наказуемо в уголовном либо административном порядке.

Прокуратура направила в суд иск о запрете работы сайтов. Кожевниковский районный суд удовлетворил иск и закрыл сайты.