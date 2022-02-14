В Томске суд закрыл 10 сайтов по продаже поддельных дипломов о высшем образовании

Прокуратура обнаружила в интернете 10 сайтов, на которых томичам предлагалось купить дипломы о высшем образовании.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томской области суд закрыл доступ к десяти сайтам в интернете, на которых продавали поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.
Прокуратура обнаружила в интернете 10 сайтов, на которых томичам предлагалось купить дипломы о высшем образовании без фактического прохождения учебы.
По закону подделка официальных документов, а также их покупка, продажа и использование являются преступлениями. Распространение подобной информации запрещено и наказуемо в уголовном либо административном порядке.
Прокуратура направила в суд иск о запрете работы сайтов. Кожевниковский районный суд удовлетворил иск и закрыл сайты.