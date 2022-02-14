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Общество14 февраля 2022 10:44

В Томской области задержан мужчина за незаконную рубку сосен на 90 тысяч рублей

Он незаконно вырубил 5 сосен на сумму более 90 000 рублей
Источник:kp.ru
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Полицейский установил подозреваемого.

Полицейский установил подозреваемого.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Каргасокском районе Томской области участковый установил подозреваемого в незаконной рубке леса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Участковый по Каргасокскому району старшим лейтенантом полиции Василием Информацию о незаконной рубке леса получил участковый по Каргасокскому району, старший лейтенант Василий Шибаев. Он незамедлительно отправился на место преступления, где факт незаконной рубки деревьев подтвердился. Полицейский установил подозреваемого, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

По предварительной информации, подозреваемый вблизи села Молодежный Каргасокского района незаконно вырубил 5 сосен на сумму более 90 000 рублей.