За 2021 год жители Томска задолжали за отопление 1,7 млрд рублей

Направлено более 9 тысяч исков о взыскании задолженности за отопление и горячую воду в размере более 230 миллионов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске жители города за 2021 год задолжали за отопление 1,7 млрд рублей. В категории «злостные неплательщики» насчитывается более 11,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба "ТомскРТС".

"Направлено более 9 тысяч исков о взыскании задолженности за отопление и горячую воду в размере более 230 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в суде приняли 9,9 тысячи исков на общую сумму более 240 миллионов рублей. При этом, данная сумма больше на 25 млн рублей, чем было ранее. Также отмечается, что 130 миллионов рублей взыскали приставы, что на 18 миллионов больше, чем в 2020 году.

В "ТомскРТС" рассказали, что с помощью коллекторов удалось вернуть 43 миллиона рублей, в 2020 году эта цифра составляла 23 миллиона.