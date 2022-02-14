Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 9:17

Жители Томской области стали чаще хранить свои деньги в банковских вкладах

В начале 2022 года томичи разместили в банках почти 162 миллиарда рублей
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В декабре 2021 года был зафиксирован максимальный приток денег на банковские депозиты: почти 5% за месяц или 7,6 млрд рублей.

В декабре 2021 года был зафиксирован максимальный приток денег на банковские депозиты: почти 5% за месяц или 7,6 млрд рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области местные жители стали чаще хранить свои сбережения в банковских вкладах. В начале 2022 года томичи разместили в банках почти 162 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Специалисты отмечают, что в декабре 2021 года был зафиксирован максимальный приток денег на банковские депозиты: почти 5% за месяц или 7,6 млрд рублей. Именно тогда средние ставки по вкладам достигли максимума за последние два года.

В отделении банка рассказали, что такой прирост связан с ростом доходности вкладов. Таким образом, по вкладам в области за чуть больше года в среднем выросли с 4,2% в январе до 7,4% в декабре. Добавляется, что максимальная ставка, которую банки предлагали при выполнении ряда условий, достигала 9%.

Заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит рассказала, что сравнить предложения различных банков, а также заключить договор банковского вклада можно с помощью платформы маркетплейса.