Жители Томской области стали чаще хранить свои деньги в банковских вкладах

В декабре 2021 года был зафиксирован максимальный приток денег на банковские депозиты: почти 5% за месяц или 7,6 млрд рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области местные жители стали чаще хранить свои сбережения в банковских вкладах. В начале 2022 года томичи разместили в банках почти 162 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Специалисты отмечают, что в декабре 2021 года был зафиксирован максимальный приток денег на банковские депозиты: почти 5% за месяц или 7,6 млрд рублей. Именно тогда средние ставки по вкладам достигли максимума за последние два года.

В отделении банка рассказали, что такой прирост связан с ростом доходности вкладов. Таким образом, по вкладам в области за чуть больше года в среднем выросли с 4,2% в январе до 7,4% в декабре. Добавляется, что максимальная ставка, которую банки предлагали при выполнении ряда условий, достигала 9%.

Заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит рассказала, что сравнить предложения различных банков, а также заключить договор банковского вклада можно с помощью платформы маркетплейса.