В 2022 году запланирован капремонт теплосети вдоль улицы Карташова в Томске

Теплосеть вдоль улицы Карташова является проблемной. Фото: Ксения Высотина

Капремонт теплосети вдоль улицы Карташова от Киевской до Красноармейской запланирован в 2022 году. Об этом сообщил заместитель технического директора СП "Тепловые сети" АО "ТомскРТС" Борис Горяйнов.

По его словам, в 2022 году на ремонтные работы выделено 1,1 млрд рублей. Планируется выполнить как текущий ремонт, связанный с подготовкой сетей к зиме, так и капремонт и строительство новых сетей к новым зданиям в рамках проекта "Последняя миля".

Горяйнов добавил, что в 2022 году дальше будет вестись строительство тепломагистрали 6В для переключения домов, подключенных к котельной по ул. Водяная, 80, на централизованное теплоснабжение.

Теплосеть вдоль улицы Карташова является проблемной, уточнил Горяйнов, она взята в капитальный ремонт. Планируется заменить более 1300 метров трубопровода и оборудования. Кроме этого, масштабные работы запланированы на улице Рабочая, где заменят более 1,5 км трубопровода.