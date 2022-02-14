Томич получил игрушечный пистолет вместо заказанных запчастей для компьютера

Мужчина заказал в интернете компьютерные комплектующие, однако получил вместо них детскую игрушку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в полицию обратился 33-летний местный житель, который заявил о хищении у него 110 000 рублей. Мужчина заказал в интернете компьютерные комплектующие, однако получил вместо них детскую игрушку, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, томич в интернете нашел магазин, который реализует компьютерные комплектующие. Мужчина выбрал необходимые товары и оформил предварительный заказ, после чего с ним связался менеджер магазина. Он уточнил интересующие его детали заказа и отправил трек-номер посылки для ее отслеживания, а затем написал потерпевшему номер банковского счета, на который томич перевел 110 000 рублей.

Через несколько дней мужчина пришел в пункт выдачи и когда вскрыл свою посылку, увидел вместо компьютерных комплектующих детскую игрушку. Попытка связаться с администрацией сайта оказалась безуспешной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».