Tele2 представила подборку книг ко Дню влюбленных

Tele2 представляет подборку электронных и аудиокниг ко Дню всех влюбленных. Фото: Предоставлено рекламодателем

Оператор мобильной связи Tele2 и крупнейший книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний «ЛитРес») представляют подборку электронных и аудиокниг ко Дню всех влюбленных. В нее вошли исторические и современные любовные романы, которые наиболее популярны у читателей. Об этом сообщила пресс-служба оператора мобильной связи.

Компании составили рейтинг самых востребованных книг о любви. Пользователи подписки «Премиум» чаще всего выбирали: роман Элизабет Гилберт о молодых героинях в театральном мире Нью-Йорка 1940-х «Город женщин» (16+), мистическую сагу Кэтрин Бэннер «Дом на краю ночи» (16+), знаменитый английский классический роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (18+).

В литературной подборке ко Дню всех влюбленных – роман Анны Тодд «Самые яркие звезды» (16+), остросюжетная мелодрама Карен Уайт о тайнах прошлого «Особняк на Трэдд-стрит» (16+), романтическая история Рейчел Липпинкотт о первой любви в стенах больницы «В метре друг от друга» (16+). Для поклонников творчества итальянского писателя Федерико Моччиа, чьи произведения были не раз экранизированы, – заключительный роман популярной трилогии «Три метра над небом. Трижды ты» (18+).

В подписке также можно найти книги о психологии отношений: бестселлеры от основателя эмоционально-фокусированной терапии Сью Джонсон «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь» (12+) и «Чувство любви» (16+). Это книга о том, как сохранить любовь и восстановить эмоциональную близость в паре.

Топ-10 популярных книг о любви, которые доступны в стандартной подписке «Книги MyBook»:

1. «Сумасшедшая любовь», Мэри Энн Марлоу (16+)

2. «Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд (16+)

3. «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл (12+)

4. «Поющие в терновнике», Колин Маккалоу (16+)

5. «Любовь во время чумы», Габриэль Гарсиа Маркес (16+)

6. «Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир (16+)

7. «Чувство и чувствительность», Джейн Остин (12+)

8. «Гордость и предубеждение», Джейн Остин (12+)

9. «Грозовой перевал», Эмили Бронте (16+)

10. «P.S. Я люблю тебя», Сесилия Ахерн (16+)

Автор: Антон Завидов