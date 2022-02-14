Родители учеников томского лицея №51 пожаловались на отсутствие защёлок в туалетах

В скором времени будут установлены новые защелки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В соцсетях родители учеников лицея №51 пожаловались на администрацию учебного заведения. которая распорядилась снять защёлки и ручки с дверей туалетов. ЦУР отреагировал на обращение томией и обратился за комментарием к начальнику департамента общего образования Томской области Ирине Грабцевич.

По ее словам, все защелки и ручки в туалетах в лицее №51 сняли в рамках текущего ремонта. В скором времени будут установлены новые защелки.