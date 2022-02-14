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Общество14 февраля 2022 5:59

За две недели на улицах в Томской области травмировались более 600 человек

госпитализация понадобилась 41 пострадавшему, 39 из которых – дети
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области с 31 января по 14 февраля уличные травмы получили 602 жителя Томской области, в том числе 256 детей. Об этом сообщили в облздраве.

Среди обратившихся в медучреждения госпитализация понадобилась 41 пострадавшему, 39 из которых – дети.

Травмы связаны как с гололедом, так и с увлечениями зимними видами спорта. Кроме этого, томичи травмируются из-за спешки и невнимательности.

Томские медики призывают жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

В Томске обратиться за медицинской помощью круглосуточно можно: с детьми в больницу скорой медицинской помощи №2 (улица Олега Кошевого, 72, тел. 45-19-04), взрослым помощь окажут в горбольнице №3 (Нахимова, 3, тел. 41-98-49), поликлинике № 10 (Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и в Центре семейной медицины (Больничная, 11-г, тел. 30-94-11).