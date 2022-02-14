Житель Асиновского района пойдет под суд за смертельный удар ножом напарнику

В отношении обидчика возбуждено уголовное дело и уже направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асиновском районе местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в мае 2021 года обвиняемый во время распития алкоголя в компании узнал о том, что односельчанин, с которым они вместе работали, скрыл, что получил 2 тысячи рублей в счет компенсации проезда.

В прокуратуре рассказали, что сначала мужчина ушел домой, но позже вернулся и, разбудив напарника, нанес ему удар в живот кухонным ножом, после чего направился к себе домой. Добавляется, что пострадавший скончался в больнице.

В отношении обидчика возбуждено уголовное дело и уже направлено в суд.