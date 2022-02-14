В Томской области 33-летнего мужчину будут судить за убийство

Уголовное дело передано для рассмотрения в Молчановский районный суд Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области мужчину обвиняются в убийстве односельчанина. Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в декабре 2021 года мужчина в компании вдовы своего брата и ее нового сожителя расписали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт из-за недовольства обвиняемого тем, что у женщины слишком быстро завязались отношения после смерти его брата. Мужчина схватил кухонный нож ударил сожителя женщины в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Молчановский районный суд Томской области.