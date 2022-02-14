Стали известны подробности о смерти мужа и жены в томском поселке Заречный

Место происшествия. Фото: скрин с видео "Mash-Сибирь"

В Томской области местный житель застрелил жену и позже сам покончил с собой. Как пишет telegram-канал "Mash-Сибирь", пара решили погибнуть, потому что больше не могли быть вместе.

В информационном канале написали, что мужчина и женщина из посёлка Заречный жили в браке 26 лет. Добавляется, что у них была дочь, а жители села отзывались о главе семейства, как о спокойном человеке.

В telegram отмечается, что семейная пара в последнее время часто ссорилась из-за того, что женщина стал общаться с новым знакомым. Накануне, 5 февраля мужчина уже грозился покончить с собой. В тот же день пара ушла на соседний участок, где все и произошло.

Уточняется, что поп просьбе дочери, уголовное дело будет закрыто, так как она считает, что данное решение было обоюдным.