Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и накопительным счетам

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Банк Уралсиб повысил ставки по долларовым вкладам «Доход» и накопительным счетам в рублях.

Ставки по вкладам «Доход» в долларах в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада повышены на 0,15 – 1,15 процентных пункта.

Ставки по Накопительному счету, Накопительному счету «Зарплатный», Накопительному счету «Premium Light», Накопительному счету «Premium», Накопительному счету «Прайвет», Накопительному счету «Первый» в рублях на суммы от 1 млн рублей, в зависимости от вида счета, повышены на 0,25 – 0,75 процентных пункта.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 422 банкомата, 358 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Контактная информация:

Пресс-центр

Банк Уралсиб

Ларькин Эдуард

+ 7 (495) 785-12-12, вн. 7685

e-mail: LarkinEV@uralsib.ru

Контур — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее.

В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы могли не копаться в законах, а развивать свое дело.

Контур вкладывается в развитие профессионального IT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор IТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики.

Бренд «Контур» принадлежит группе компаний СКБ Контур, основанной в 1988 году. Выручка СКБ Контур за 2020 год составила 18,1 млрд рублей, а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.