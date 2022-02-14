В Томской области в ближайшие два года отремонтируют более 20 школ

В 2022 году планируется построить две новые школы в Томске и Томском районе и четыре детских сада в Томске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 20 школ в Томской области капитально отремонтируют в ближайшие два года. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

"Благодаря участию региона в новой федеральной программе в 2022-2023 годах будет выполнен капремонт 23 школ", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что за 2021 год в регионе отремонтировали школу Суйгинскую в Молчановском районе и школу № 1 в пос. Белый Яр Верхнекетского района, а также 19-ю школу Томска.

Уточняется, что в 2022 году капремонт планируют сделать в Томске, Асиновском, Зырянском, Первомайском, Кривошеинском, Чаинском районах и г. Кедровый; в 2023-м — в Томске, Асиновском, Зырянском, Парабельском, Первомайском, Колпашевском, Томском и Молчановском районах.

Помимо этого, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова сообщила, что в этом году планируется построить две новые школы в Томске и Томском районе и четыре детских сада в Томске.