На ул. Пушкина в Томске убрали незаконную рекламу

Всего за январь 2022 года было демонтировано 220 единиц незаконной информационно-печатной продукции. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на ул. Пушкина сотрудники отдела застройки и землепользования администрации Октябрьского района убрали незаконную рекламу. Всего за январь этого года сотрудники районной администрации убрали более 220 листовок, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Накануне сотрудники отдела застройки и землепользования администрации Октябрьского района убрали самовольно размещенную рекламу на участке от ул. Пушкина, 17 до ул. Пушкина, 37 по обеим сторонам. В рамках рейда специалисты демонтировали 80 рекламных конструкций – баннеров, объявлений, перетяг, размещенных на фасадах домов, деревьях и световых опорах", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что всего за январь 2022 года было демонтировано 220 единиц незаконной информационно-печатной продукции.

Помимо этого, городские власти добавили, что планируют снести крупногабаритные рекламные конструкции по ул. Иркутский трат, 61/1, ул. Высоцкого, 1, и пр. Комсомольский, 15а.