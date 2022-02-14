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Общество14 февраля 2022 2:00

В Томске 14 февраля на ул. Пушкина, Северный городок и Техническая отключат холодную воду

«Томскводоканал» будет проводить ремонтные работы
Ксения Высотина
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В связи с работами на водопроводных сетях ООО «Томскводоканал» в понедельник, 14 февраля, с 9:30 до 23:50 будет временно отсутствовать холодное водоснабжение.

В связи с работами на водопроводных сетях ООО «Томскводоканал» в понедельник, 14 февраля, с 9:30 до 23:50 будет временно отсутствовать холодное водоснабжение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске в понедельник, 14 февраля, на ул. Пушкина, Северный городок и Техническая отключат холодную воду. «Томскводоканал» будет проводить ремонтные работы, сообщили в мэрии города.

"В связи с работами на водопроводных сетях ООО «Томскводоканал» в понедельник, 14 февраля, с 9:30 до 23:50 будет временно отсутствовать холодное водоснабжение", - говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что отключение вод коснется только часть домов на ул. Пушкина, Северный городок и Техническая. Посмотреть список домов можно по ссылке.