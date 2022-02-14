В Томске мужчина погиб в подъезде, упав с лестницы в доме

"Пьяный мужчина поднимался на 4 этаж, а там неизвестные люди его столкнули. Все это по словам соседей", - сообщили очевидцы в томской группе. Фото: "Регион-70"

В Томске в доме по улице Говорова 10/2в подъезде погиб мужчина. Томич упал с лестницы, сообщил telegram-канал "Регион-70".

"Пьяный мужчина поднимался на 4 этаж, а там неизвестные люди его столкнули. Все это по словам соседей", - сообщили очевидцы в томской группе.

Напомним, что в этом же подъезде около года назад был найдет труп еще одного мужчины, который также упал с лестницы.